Alle TV-Frauen gegen Bohlen

Nach Bohlens Sexismus-Spruch bei DSDS steht er jetzt unter Beschuss - Alle Frauen gegen Bohlen?

"Hast du irgendwas Normales auch gemacht? Oder hast du nur Abi & dich durchnudeln lassen?". Das sind Dieter Bohlens Worte, welche bei der heutigen Sendung um 20:15 Uhr auf RTL zu hören sind. Gerichtet waren diese Worte an Teilnehmerin Jill Lange, welche in der Vergangenheit schon an Dating-Formaten wie „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Ex on the Beach“ teilgenommen hatte.

Da die heutige Sendung schon vorab auf RTL+ zu sehen war, wurde die Auseinandersetzung schon vorher bekannt und sorgte für große Aufregung.

Bohlen steht unter Beschuss

Jetzt zeigen einige Promi-Frauen Bohlen die rote Karte, denn sie haben genug von seinem Macho-Gehabe. Erotik-Model Micaela Schäfer sagt: "Ich gebe Dieter gerne Nachhilfe im Umgang mit Frauen", Schauspielerin Yasmin Filali findet Bohlens Aussage eine Frechheit und Unternehmerin Claudia Obert ergänzt: "Eine Frau ohne Vergangenheit ist eine Frau ohne Zukunft & Bohlen ist ganz klar kein Mann von Welt". Es gibt noch 15 weitere Promi-Frauen, die sich zu Bohlens Aussage äußerten, aber ist das wirklich gerechtfertigt? Oder geht es besagten TV-Frauen nur um ein paar Minuten Fame?

DSDS-Jurymitglied Katja Krasavice hingegen sagt: "Ich möchte Dieter nicht in Schutz nehmen, aber das was er sagt, denken sich leider fast alle Ü-50-Männer". Der Unterschied ist lediglich, dass Bohlen solche Dinge einfach ausspricht und die andere sie sich nur denken. Es ist fast unmöglich, Männer über 50 zu verändern. Jill soll also einfach so bleiben wie sie ist und sich nicht verstellen.