Es ist die Nacht der Rosen und die letzten sechs Grazien buhlen um Bachelor David Jackson.

Dann fasst sich Rebecca ein Herz und bittet David um ein Gespräch, denn sie hat eine böse Vermutung, die sie nicht mehr länger für sich behalten kann: Mitstreiterin Chiara meint es nicht ernst, glaubt sie. Sie verhalte sich vor der Kamera und insbesondere im Beisein des Bachelors immer ganz anders als hinter den Kulissen. Rebeccas Meinung nach ist Chiara nicht an David interessiert, sondern vielmehr an der Aufmerksamkeit und möglichen Kontakten, die aus ihrem Auftritt in der Sendung folgen könnten.

Der Bachelor, der von dieser Anschuldigung durchaus perplex scheint, muss kurz darauf die Rosen verteilen. Er hätte sich diese Information wohl etwas früher gewünscht. Da kommt auch schon die angebliche Blenderin Chiara an und bittet ebenfalls um ein Gespräch, es bleibt also spannend!