Katholischer Jugendseelsorger gesteht Vergewaltigung an Mädchen (16)

51 Patienten bei OP mit Hepatitis C infiziert: Arzt will aussagen

Im Prozess um mehr als 50 Hepatitis-Infektionen bei Patienten des Krankenhauses im schwäbischen Donauwörth will der beschuldigte Mediziner umfassend aussagen. Dies kündigte sein Verteidiger David Herrmann am Mittwoch vor dem Prozess am Landgericht Augsburg an.