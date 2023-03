Nächste Gewalttat von Minderjährigen: Mädchen-Duo verprügelt Lehrer und Schülerin

Zwei gewalttätige Mädchen haben in Mittelfranken mutmaßlich einen Lehrer angegriffen und eine Schülerin verprügelt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der erste Vorfall am Dienstagvormittag an einer Schule in Ansbach ereignet. Drei Jugendliche störten dort den Unterricht durch lautes Schreien und Türöffnen. Als ein Lehrer sie zur Rede stellte, beschimpften sie ihn.

Der Streit verlagerte sich auf die Straße. Dort schlug eine 15-Jährige dem Lehrer den Angaben nach ins Gesicht und trat ihm gegen die Hüfte. Passanten riefen die Polizei. Die 15-Jährige war mit einer 13-Jährigen und einem Jungen unterwegs, der sich aber beim Eintreffen der Streife bereits entfernt hatte.

Vormittags den Lehrer verprügelt, nachmittags die Schülerin

Der zweite Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag ebenfalls in Ansbach. Eine 14-Jährige wurde den Angaben zufolge offenbar grundlos von zwei Mädchen zusammengeschlagen. Die Mädchen traten dem Opfer demnach sogar gegen den Kopf, als es schon am Boden lag. Der Polizei zufolge handelte es sich bei den Täterinnen um dieselben Mädchen wie am Vormittag. Sie konnten später in Nürnberg aufgespürt werden. Die 14-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Die beiden Mädchen müssen sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten. Die 13-Jährige ist allerdings noch nicht strafmündig. Die Polizei hat das Jugend- und Schulamt eingeschaltet.

Quelle: dpa