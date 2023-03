Tausende Betroffene: Stromausfall in Nürnberg

In Nürnberg ist am Donnerstagabend in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen.

Es gebe eine Störung im Stromnetz der N-ERGIE Netz GmbH, teilte diese kurz nach 20 Uhr per Twitter mit. Betroffen seien elf Postleitzahlen-Bereiche. «Netzmonteure sind im Einsatz und arbeiten an einer schnellen Wiederversorgung.» Auf der Internetseite «Störungsauskunft» hieß es, der Stromausfall sei voraussichtlich bis 21.50 Uhr behoben. © Daniel Karmann/dpa Im Stadtteil Gostenhof ist am Abend der Strom ausgefallen. Nach Angaben des örtlichen Energieversogers waren mehrere Stadtteile Nürnbergs von dem Ausfall betroffen. × Auf der Internetseite wurden Störungen aus verschiedenen Gebieten der Stadt gemeldet. Wie ein dpa-Fotograf berichtete, funktionierten auch Telefone nicht. Bayern - Lesen Sie mehr Zug-Horror in München: Kinderwagen von S-Bahn überrollt Am Münchener Hauptbahnhof hat eine S-Bahn der Linie S8 einen Kinderwagen überfahren. Hund beißt Kind (4) Ohr ab: Er verletzte schon mehrfach Kinder Fröhlich hüpft der heute Sechsjährige in den Gerichtssaal. Unter seinen dunklen Haaren versteckt sich ein Ohr, dem der obere Teil fehlt - es wurde abgebissen. Nach einem zähen Verhandlungstag akzeptiert die Hundehalterin ihre Verantwortung. = Quelle: dpa