Laut der Polizei versammelten sich gegen 14.30 Uhr gerade einmal "rund 30 Menschen " auf dem Gehweg und der Fahrbahn der Potsdamer Straße in Höhe des Cinemaxx-Kinos. Fünf Menschen hätten sich zunächst auf der Straße angeklebt. "Der Verkehr steht komplett", hieß es weiter. Polizeikräfte versuchten, die Blockierer von der Fahrbahn abzulösen.

Nicht vergessen:



????Wir laden euch heute in Berlin ein dazuzukommen????



????14 Uhr an den Mauerresten am Potsdamer Platz in Berlin pic.twitter.com/386dpYgZKt