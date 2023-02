Umfragen: So geht die Berlin-Wahl aus

Spannung vor Berliner Wiederholungs-Wahl

Wegen zahlreicher Pannen bei der Stimmabgabe 2021 wird die Abgeordnetenhauswahl in Berlin an diesem Sonntag wiederholt. Bis zuletzt kämpfen die Parteien um Stimmen - doch beim Gedenken an die Erdbeben-Opfer hat der Wahlkampf kurz Pause.