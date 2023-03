12:23

Der «Dieselsenat» des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe verkündet sein Urteil zu einer Klausel in den Darlehensverträgen der Mercedes-Benz Bank erst in einigen Wochen. In der Verhandlung hat der Senat aber bereits seine vorläufige Einschätzung mitgeteilt. Sie erhalten dazu eine Meldung bis 1400, ca. 10 Zl., und eine Zusammenfassung bis 1530, ca. 45 Zl.