Mega-Wirbel um nicht-binären Bison: Netflix setzt Kinderserie ab

Netflix hat still und leise eine Kinderserie abgesetzt, die einen Bison darstellt, der sich als nicht-binär gegenüber seiner Großmutter outet.

Die Serie "Ridley Jones" hat letzte Woche ihre fünfte und letzte Staffel veröffentlicht, die jedoch keine Bewerbung erhalten hat, wie die Schöpferin der Serie, Chris Nee, in einem Tweet behauptet. Die Serie, die zweimal den Kidscreen Award gewonnen hat und für den Emmy nominiert ist, erhielt online harte Kritik nach der Veröffentlichung der achten Episode der fünften Staffel, "Frohen Herdentag", in der das Bison namens Fred, sich als nicht-binär gegenüber seiner Großmutter outet - die von Cyndi Lauper gesprochen wird.

Einige Zuschauer kritisierten die Serie auf Twitter und behaupteten, dass die nicht-binäre Identität von Fred in die Erzählung der Serie zwanghaft eingefügt wurde. Die Produzentin Nee, eine lesbische Mutter, sprach die Absetzung der Serie in einem Tweet am letzten Mittwoch an. "Es überrascht mich nicht, dass Netflix still die erste Vorschulserie abgesetzt hat, in der eine nicht-binäre Figur auftritt. Ich weiß, dass das Wort 'abgesetzt' heutzutage viele Bedeutungen hat. Nur nicht die Bewerbung der Episode."

Fred möchte mit Pronomen Xier oder Sier angesprochen werden - ist das zu verwirrend für ein Kind?

Die Serie "Ridley Jones" handelt von einem mutigen und neugierigen Mädchen namens Ridley (Iara Nemirovsky), das in einem magischen Museum mit ihrer Mutter und Großmutter lebt und Abenteuer mit ihrem nicht-binären Bison Fred (gesprochen von Iris Menas) und der Mumie Ismat (gesprochen von Ashlyn Madden), die zwei Mumien-Väter hat, erlebt.

In der jüngsten Episode geht es um Fred, den nicht-binären Bison, der versucht, sich als vollwertiges Mitglied der Herde zu beweisen, indem er einen Ansturm anführt. Sie hoffen auch, Grandma Dottie zu beeindrucken. Als die Großmutter Fred unbeabsichtigt mit seinem ursprünglichen Namen anspricht, ist er verärgert und entscheidet schließlich, ihr die Wahrheit zu sagen und erhält die Unterstützung seiner Freunde. Er erklärt seiner Großmutter, er fühle sich wohler mit den Pronomen "Xier" oder "Sier" als mit "Er" oder "Sie".

@r35.69 Wtf schaut lieber anime an, die armen kinder...wie kann sowas laufen? ♬ Originalton - Maxoron

Obwohl einige Zuschauer von der Episode überrascht waren, wiesen andere darauf hin, dass dies nicht das erste Mal ist, dass die Identität von Fred angesprochen wurde. In Staffel 2, Episode 2, "Bison Ball", bietet ein Freund an, ihnen für den Ball ein Ballkleid und eine elegante Frisur anzuziehen, aber Fred besteht darauf, dass ein Anzug sie sich mehr wie sie selbst fühlen lässt.

Während die Serie "Ridley Jones" abgesetzt wurde, ist sie immer noch auf Netflix zu sehen. Alle 15 Episoden der neuen Staffel sind enthalten. Die Serien-Schöpferin rief letzte Woche in einem Tweet die Zuschauer auf, die Serie anzusehen. "Schaut es euch an. Zeigt es euren Kindern. Es ist auf Netflix. Es ist wichtig. Es ist ein Fahrplan für das Coming-out, aber auch dafür, dass dir jemand anderes sagt, dass sie/er ihre/seine Pronomen und / oder ihren/seinen Namen geändert hat. "