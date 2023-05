Trainer-Legende Christoph Daum liegt auf Intensivstation

Große Sorge um Ex-Trainer Christoph Daum: Der 69-Jährige liegt in New York auf der Intensivstation.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Christoph Daum (69) liegt laut "RTL.de" auf der Intensivstation eines New Yorker Krankenhauses. "Ich liege in New York im Krankenhaus auf der Intensivstation. Mit mir ist vorerst nicht zu rechnen", wird der 69-Jährige von "RTL.de" zitiert. Im vergangenen Sommer wurde bei Christoph Daum Lungenkrebs festgestellt.

Erst Freitagmittag hatte RTL ein Interview mit dem ehemaligen Fußball-Trainer ausgestrahlt. Darin gab er sich noch zuversichtlich und sagte, dass er gegen den Krebs ankämpfen werde. Auch, weil er ein "vernünftiger Opa" sein wolle.

Wann Daum nun nach Deutschland zurückkehren kann, ist noch unklar. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nicht mehr Informationen.

Größter Erfolg: Meister mit Stuttgart 1992

Daum hatte in den 80er Jahren beim 1. FC Köln seine erste Trainerstelle in der Bundesliga. Sein größter sportlicher Erfolg gelang ihm 1992 mit dem VfB Stuttgart Bundesliga-Meister wurde. Daum war auch bei Bayer Leverkusen sehr erfolgreich und wurde mit der Mannschaft in vier Jahren dreimal Vizemeister.

2001 sollte er Bundestrainer werden, doch seine Kokain-Affäre machte diesen Traum zunichte. Später war er außerdem noch einmal in Köln (Aufstieg 2008) und bei Eintracht Frankfurt (Abstieg 2011) tätig.