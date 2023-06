Was war zuerst da? Eier-Drama endlich gelöst

Es ist wohl die Frage aller Fragen. Die Ur-Frage, die schon Generationen von Menschen umtreibt und in der Nacht wach hält. Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Jetzt haben Forscher endlich eine Antwort gefunden.

Es war das Huhn. Die Henne war eher da. Das ist die simple Antwort auf die Forscher aus Bristol und der Nanjing Universität in China nun gekommen sind. Im Anfangsstudium der Flattertiere gab es nämlich keine Eier.

Erst im Laufe der Evolution entwickelten sich die lebendgebärenden Hühner langsam zu eierlegenden. Früher schenkten Hühner demnach fertigen Küken das Leben, ehe sie erst allmählich das Ei "entwickelten". Demnach könnten laut den Wissenschaftler auch andere Tier, die heute Eier legen, ursprünglich von Lebendgebärenden abstammen - oder umgekehrt. Es kommt lediglich auf die äußeren Bedingungen an, in denen sie sich befinden. Die Evolution passt sich dann an diese an.