Mit Arnies Charity-Dinner wurden die Hahnenkamm-Rennen mit all ihren Event-, Party- und Societyhighlights eröffnet. Auch Volks-Rock'nRoller Andreas Gabalier besuchte das Charity-Dinner und brachte seine Muse, die Wiener Galeristin Lisa Kandlhofer, mit.

Auf dem Red Carpet posierten die beiden sehr vertraut. Natürlich kein Wunder, denn die beiden sollen sich schon seit dem Kindergarten kennen und auch gemeinsam in die Grundschule und ins Gymnasium gegangen sein. In früheren Interviews hielt er jedoch schon fest: "Sie ist meine beste Freundin" – es seien also keine romantischen Gefühle im Spiel.

Gastgeber Arnold Schwarzenegger wurde von Tochter Christina und Freundin Heather Milligan zum Event im Stanglwirt begleitet.