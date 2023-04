Tratsch, Tränen und Teddybären

Bevor wir donnerstags schon in die nächste Folge starten, hier nochmal ein Recap des Spektakels in Folge 9 von GNTM.

Shooting-technisch war es einigen nicht extrem genug: Anya träumt von Action und schwindelnden Höhen. Stattdessen ging es aber auf den Jahrmarkt, wo die Mädels auf einem riesigen Greifarm über einem Kuscheltierbad schwebten. Ganz nach dem Motto: erst mal das nächste Supermodel angeln. Entsprechend der Location war nicht nur cooles Posing à la High Fashion angesagt. „Hab doch mal Spaß“, fordert Heidi die reserviert dreinblickende Anya auf. Als die dann aber nicht gleich von einem zum anderen Ohr strahlte, wurde aus Spaß schnell Ernst. Modelmama Heidi zeigte sich gar nicht beglückt. Ganz der patriarchalen Kultur der Show entsprechend, wurden diesmal übrigens nicht nur die üblichen Stereotypen bedient, sondern auch ein leibhaftiger Mann drängte sich ins Zentrum der Aufmerksamkeit: ein durchtrainierter junger Mann mit Skateboard aber ohne T-shirt stürmte das Set und wurde schließlich von der Securities von dannen eskortiert.

Walk it

Der Catwalk widmete sich diesmal thematisch JLos legendärem Auftritt bei der Grammy-Verleihung 2000. Damals lies sie in einem bauchnabeltief ausgeschnittenen Versace-Traum Herzen höher schlagen. Das sollen die Mädels in ihrem Walk channeln- und zwar zuzüglich einer „Signature-Pose“. Man stellte sich allerdings nicht allzu kreativ an und Coach Nikeata Thompson zeigte sich eher unzufrieden.

"Ich habe heute leider kein Foto für dich"

Am Ende musste die 44-jährige Ina die Show verlassen und trug ihr Ausscheiden mit Fassung. Nicht so wie Anya, die durch Heidis Kritik anscheinend in ihren Grundfesten erschüttert wurde und sich gar nicht mehr einkriegte. Da halfen auch Marielenas Binsenweisheiten und die freundliche Erinnerung, dass sie ja gar nicht rausgeflogen sei nichts.