Mittlerweile ist schon Tag 7 im Dschungelcamp angebrochen. Natürlich gibt es auch diesmal einiges zu berichten.

In Berlin läuft die Fashion Week und auch im Dschungel dreht sich alles um Models und Mode. Erst ziehen Tessa und Papis über Heidi Klum am Lagerfeuer her, später malt sich Verena eine Hochzeitssause im weißen Dirndl aus. Claudia steht in der Dschungelprüfung das Wasser bis zum Hals, Jana gesteht Papis ein Geheimnis und Tessa spricht über ihre Kindheit.

Und zum Schluss dann wird es richtig bitter für die Stars: Über 90 Regelverstöße – und die Strafe erfolgt prompt.