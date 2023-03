13-Jährige gequält und geschlagen: So rechtfertigt sich eine der Täterinnen

Wenn Minderjährige zu Gewalttätern werden. Erst vor rund zwei Wochen schockierte der Fall Luise das ganze Land. Jetzt beschäftigt ein erneuter Fall von brutaler Gewalt unter minderjährigen Mädchen die Polizei in Schleswig-Holstein.

Heide. Mehrere Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren filmten die grausame Tortur eines 13-Jährigen Mädchens. Sie weinte, schrie: „Ich kann nicht mehr, ich bekomme einen Anfall". Die Täterinnen befahlen ihr, die Augen zu schließen, um ihr ins Gesicht schlagen zu können. Ein Schlag trifft sie direkt auf der Nase.

Des Weiteren drückten sie Zigaretten auf ihrer Wange aus, gossen Cola über ihr Kopf. Das fünfminütige Video zeigt laut der Mutter des Opfers nur einen kleinen Teil des Martyriums. Offenbar sollen die Quälereien den ganzen Nachmittag angedauert haben. Erst als ein Passant darauf aufmerksam wurde und Polizeisirenen zu hören waren, ließen die Täterinnen ab.

Jetzt spricht eine der Täterinnen

Eine der Täterinnen hat sich nun im Interview mit "RTL" geäußert. „Ich würde das nie wieder tun", erzählt sie und betont, es tue ihr sehr leid. „Ich wurde von einem anderen Mädchen gezwungen", rechtfertigt sie sich weiter und schiebt die Schuld auf eine andere Täterin. Auch die Mutter der Mädchens kann nicht glauben, ihre Tochter sei zu so etwas in der Lage. „Als ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, das kann doch nicht meine Tochter sein. Ich war fassungslos.", so die Mutter.