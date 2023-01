2500 tote Ferkel - Millionenschaden bei Brand in Niedersachsen

2500 Ferkel sind beim Brand eines Schweinestalls auf einem Hof im niedersächsischen Emsland gestorben.

Die Polizei schätzt den wirtschaftlichen Schaden, der durch den Brand am Hof in Neubörger entstand, auf rund 3,6 Millionen Euro. Der Stall stand am Sonntag in Vollbrand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Erst am Donnerstag waren in derselben Schweinezuchtanlage rund 800 Ferkel bei einem Feuer verendet. Dabei entstand ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer in der Heizungsanlage ausgebrochen und breitete sich auf die Stallanlage aus. Am Sonntag brannte nun ein weiterer Stallbereich.

Quelle: dpa