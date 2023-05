ARD: Deutschland tritt weiter bei ESC an

Trotz Pleiteserie und wieder einmal letztem Platz beim Eurovision Song Contest (ESC) hält die ARD an Deutschlands Teilnahme bei der größten Musikshow der Welt fest.

Hamburg. "Wir sind in jedem Jahr mit großer Freude dabei. Und das bleibt auch so", teilte eine Sprecherin des bei der ARD zuständigen Norddeutschen Rundfunks (NDR) am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit. "Deutschland ist ein so vielfältiger, spannender und auch innovativer Musikmarkt, es gibt deshalb überhaupt keinen Grund, nicht wieder anzutreten." Außerdem, betonte der NDR, werde auch 2024 das Finale – diesmal live aus Schweden – im Ersten übertragen.



Quelle: dpa