Brand auf dem Gelände von Karls Erdbeerhof

Bei einem Brand auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark sind mehrere Menschen verletzt worden.

Hauptsächlich handele es sich um Rauchgasvergiftungen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es stünden mehrere Gebäude in Brand und die Einsatzkräfte versuchten aktuell, das Feuer einzugrenzen, sagte der Sprecher.

Das Feuer war am Dienstagvormittag ausgebrochen. Die Hintergründe zu dem Brand waren zunächst unklar. Nähere Informationen sollen nach Angaben der Gemeinde zeitnah folgen. Zunächst hatten andere Medien berichtet.