Der radikale Klima-Gruppe ''Letzte Generation'' droht jetzt ganz Deutschland. So wollen sie die Bundesrepublik lahmlegen.

Berlin. Die ''Letzte Generation'' hat angekündigt ab Februar ihre Blockade- und Störaktionen auf ganz Deutschland auszuweiten. "Der Widerstand wird größer als je zuvor", sagte Aimée van Baalen, Sprecherin der Gruppe. "Wir werden massiv auf die Straßen gehen."

Und weiter: "Wir werden an so vielen Stellen wie möglich den Alltag in dieser Republik unterbrechen." Man wolle die Störungen "in jede Stadt und jedes Dorf tragen mit immer mehr Menschen". Die Letzte Generation hofft nun darauf, dass immer mehr Menschen teilnehmen, um das Land "zum Stillstand" zu bringen.

Klima-Kleber erpressen den Rechtsstaat

Um ihre Ziele zu erreichen wird jetzt die gesamte Bevölkerung in Geiselhaft genommen. Entweder müsse die Regierung "uns alle wegsperren" oder die Forderungen akzeptieren, sagte Sprecherin Carla Hinrichs. Die Letzte Generation verlangt einen "Gesellschaftsrat", in dem zufällig ausgeloste Menschen sitzen. Dort sollen Schritte ausgearbeitet werden, damit Deutschland ab 2030 klimaneutral ist.

Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Manuel Ostermann sagte gegenüber der BILD: „Bei der Ankündigung wird deutlich, dass sich die Radikalisierungsprozesse ausweiten. Was einst ein Protest aus Überzeugung war, ist längst unterlaufen von Extremisten.“

Wann reagiert Verfassungsschutz?

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang erklärte kürzlich, dass er "keinen Anlass" zur Beobachtung der Klimabewegung "Letzte Generation" sieht. Er erkenne gegenwärtig nicht, "dass sich diese Gruppierung gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung richtet.