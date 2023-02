Doppelbett im Flieger: Das sind die Pläne der Lufthansa

Die Konkurrenz schläft nicht. Daher müssen sich die Airlines immer neue Möglichkeiten ausdenken, um Urlauber für sich zu gewinnen - so auch die Lufthansa.

Satte 2,5 Milliarden Euro will die Lufthansa-Gruppe bis 2025 in die neue Produktgeneration "Allegris" pumpen. Damit soll der Service und Comfort für Kunden deutlich erhöht werden. Die Einführung der ersten Verbesserungen soll 2024 stattfinden.

© Lufthansa ×

In der First-Class wird es richtig gemütlich. Verschließbare Türen, deckenhohe Wände, ein großer Tische und zwei breite Sitze ermöglichen in separaten Doppelkabinen größtmögliche Privatsphäre. Die Sitze lassen sich bei Bedarf auch zu einem bequemen Doppelbett umfunktionieren. Dafür müssen Kunden jedoch tief in die Brieftasche greifen. Ein Return-Ticket nach New York von Frankfurt kostet zwischen 6.400 und 13.000 Euro, wie die "Bild"-Zeitung berichtet.

© Lufthansa ×

In der Business-Class wird man auch vermehrt auf Privatsphäre setzen. Brusthohe Wände und Schiebetüren ermöglichen dies. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, zwei Suiten miteinander zu verbinden. Preis: Stolze 3400 Euro (Return-Ticket nach New York)