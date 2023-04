Hacker-Angriff legt offizielle Webseiten von Sachsen-Anhalt lahm

Charles und Camilla beim Staatsbankett im Schloss Bellevue

Zum Ausklang des ersten Tages ihres Staatsbesuchs in Deutschland sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla am Mittwochabend am Schloss Bellevue eingetroffen. Dort stand ein Defilee und anschließend ein Staatsbankett mit rund 130 Gästen auf dem Programm.