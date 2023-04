Horror-Fund: Lkw-Fahrer tot in Futtermittelschacht aufgefunden

Der Fahrer eines Lastwagens ist tot in einem Futtermittelschacht einer Schweinemastanlage in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt worden.

Ganzlin. "Nach ersten Erkenntnissen habe der 62-Jährige mit seinem Lkw eine Ladung Futtermittel in den vorgesehenen Trichter kippen wollen", teilte die Polizei Freitag in Ludwigslust mit. Ein Mitarbeiter habe ihn später leblos in dem Trichter entdeckt. Der Vorfall war am Donnerstag in Ganzlin.

Den Angaben nach stellte ein hinzugerufener Notarzt den Tod des 62-Jährigen sowie mehrere Verletzungen fest. Eine Obduktion sei angeordnet worden, da bisher unklar sei, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall handelt oder nicht.



Quelle: dpa