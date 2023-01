Kinderleiche in Thüringen: Verdächtiger schon in Haft

Die Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) ermittelt wegen des Verdachts der Tötung eines Kindes.

«Der Tatverdacht richtet sich gegen den Lebensgefährten der Mutter», teilte das LKA am Samstag mit. Die Leiche des Kindes wurde gefunden. Demnach seien Maßnahmen zur Spurensicherung in Bad Blankenburg (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) erfolgt. Der Verdächtige befinde sich wegen eines anderen Deliktes in Haft. «Eventuell weitere strafrechtliche Verantwortlichkeiten werden derzeit geprüft», hieß es. Die Ermittlungen liefen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera.

Quelle: dpa