Klima-Chaoten besprühen am Flughafen BER Privatjets mit Farbe

Berlin. Die Aktivisten hätten dafür mit Drahtzangen den Zaun des Flughafengeländes durchschnitten und seien mit Fahrrädern zum General Aviation Terminal (GAT), gefahren, teilte die Gruppe am Freitag mit. Vom GAT starten Privatjets und Geschäftsreisenflüge. Dort geparkte Privatjets seien großflächig mit oranger Farbe besprüht worden. Die Aktion war per Livestream unter anderem auf Twitter zu sehen, in dem Video ist ein besprühter Flieger deutlich erkennbar.

WARNING COLOR ON PRIVAT JET



Comfort for some, death sentence for others - we have marked an extremely dangerous item at BER airport.



Excessive luxury of the super-rich is at the expense of the majority and we should not put up with it one day longer.pic.twitter.com/6pRwsacdBC