Klima-Kleber schimpft auf Deutschland: ''Land voller Idioten, Ar***löcher und Rassisten''

Im Zuge der deutschlandweiten Blockadeaktionen der radikalen Klima-Gruppe "Letzte Generation" kochen die Emotionen weiter hoch. Wütende Autofahrer wollen sich den Aktivisten nicht weiter beugen, es kommt vermehrt zu Handgreiflichkeiten.

Für das Ärgernis der Autofahrer hat der bekannte Klima-Aktivist Tadzio Müller von "FaggotsForFuture" kein Verständnis. Auf Twitter schwingt der Klima-Extremist üble Hasstiraden: Deutschland sei Dummschland, ein ''gefährlicher Ort voller Idioten, A***löcher und Rassisten". Die Aggression der "autokapitalistischen Verdrängungsgesellschaft" sei "beeindruckend", tobt Müller weiter. Autofahrer nennt er "Autopsychoten", die Menschenleben gefährden würden.

Die radikale Klima-Gruppe ''Letzte Generation'' hat angekündigt ab heute ganz Deutschland ''still legen'' zu wollen. In zahlreichen Städten haben die Klima-Kleber Blockade-Aktionen gestartet. Autofahrer reagieren genervt bis wütend.

Zwei Aktivistinnen der radikalen Klima-Gruppe ''Letzte Generation'' haben eine Rede des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz in Mainz gestört. Dieser reagiert spöttisch.

Ich wollte heute der #LetzteGeneration zuschauen, & 1 Bisschen Storytelling machen. Aber was ich tatsächlich begann war eine Ethnographie der #Verdraengungsgesellschaft. It's a fucking scary place full of idiots, assholes & racists.



1st episode: DOITSCHE ARBEITswege ÜBER ALLES! pic.twitter.com/StxQIqd7gX