In Heide, in Schleswig-Holstein, ist es erneut zu einer brutalen Gewalttat gegen eine junge Schülerin gekommen. Der Vater der zwölfjährigen Claudia F., Peter F. (56) (Namen geändert), hat sich an den Mobbing-Experten Carsten Stahl gewandt und mit der ''Bild'' gesprochen.

Heide. Dem Bericht zufolge wurde Claudia von einem Jungen bedrängt, den sie abgewiesen hatte. Als Reaktion darauf erhielt sie per WhatsApp eine Morddrohung. Am nächsten Morgen erhielt ihr Vater einen Anruf von der Schule, dass seine Tochter verprügelt wurde und er sie abholen soll.

„Meine Tochter hatte von einer Mitschülerin mit der Faust eine Rechts-Links-Kombination bekommen und lag sofort blutend am Boden. Zuvor hatte ihr das Mädchen noch an den Haaren gezogen“, so Peter F. zu ''Bild''.

Da Claudia F. erst kürzlich eine feste Zahnspange bekommen hatte, brachte ihr Vater sie zu einer Kieferorthopädin, die feststellte, dass ihr Kiefer geprellt war.

Die Attacke ereignete sich an einem Freitag. Am darauf folgenden Montag saßen die Schülerin und die Angreiferin schon wieder in der Schule. Der Vater beschwert sich darüber, dass die Schule nichts unternommen hat und dass die Täter ungestraft davonkommen. "Die Opfer müssen bei uns die Schule wechseln, die Täter dürfen bleiben", sagte Peter F. der "Bild". Der Fall von Claudia F. ist nicht der erste, der in Heide für Aufsehen sorgt. Erst vor wenigen Tagen kursierte ein Video in den sozialen Medien, das zeigte, wie fünf bis sechs Mädchen eine 13-Jährige schlugen und bespuckten.