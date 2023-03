Party-Mord in Bramsche: War die 19-Jährige nicht sein erstes Opfer?

Blick auf den Sportplatz hinter dem Schützenhaus, wo in der Nacht zu Sonntag eine Geburtstagsfeier veranstaltet wurde. Im Fall der gewaltsam getöteten 19-Jährigen in Bramsche nehmen die Ermittler an, dass das Opfer und der mutmaßliche Täter sich kannten. Die Tat soll am Rande einer Geburtstagsfeier mit rund 150 Gästen stattgefunden haben.