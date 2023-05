'Penis-Polizist' schockt Gericht: Neue Schmuddel-Chats aufgetaucht

Pikante Enthüllungen im Prozess gegen den ''Penis-Polizist'' Andreas Renner! Der höchste Beamte der Polizei in Baden-Württemberg steht wegen sexueller Nötigung vor Gericht, soll einer jungen Beamtin sein bestes Stück in die Hand gelegt haben.

Doch jetzt tauchten angeblich neue Beweise auf, die Renner in noch größere Schwierigkeiten bringen könnten. Ein Nebenklagevertreter legte vor Gericht WhatsApp-Nachrichten vor, in denen Renner schlüpfrige Fotos an eine junge Frau sendet.

Fotos: "Zeichen von mangelnder Intelligenz"

Angeblich soll die Frau sich damals für ein Studium an der Polizeihochschule beworben haben, als Renner ihr Fotos von seinem erigierten Penis schickte. Auch Bilder, auf denen er beim Urinieren zu sehen ist, soll er ihr geschickt haben. Die pikanten Bilder flogen angeblich auf, als der Mann der jungen Frau diese auf einem Tablet entdeckte und Renner zur Rede stellte. Er soll ihm per WhatsApp geschrieben haben, dass solche Bilder und dann auch noch mit seinem Gesicht darauf ein Zeichen von mangelnder Intelligenz in seiner beruflichen Stellung seien und dass er sich Hilfe suchen solle, bevor mehr passiere.

Renner selbst soll auf die Vorwürfe reagiert haben und darum gebeten haben, die höchstpersönlichen Bilder und Videos zu löschen.

Die Nachrichten wurden im Prozess vorgelegt, doch die Verteidigung hält sie für bedeutungslos. Ob das Gericht die Nachrichten als Beweismittel zulässt, ist noch unklar. Bisher sind noch drei weitere Verhandlungstage angesetzt, um zu klären, ob Renner seine Stellung gegenüber der jungen Beamtin ausgenutzt hat.

'Penis-Polizist' soll mehrere Frauen belästigt haben

Es ist nicht das erste Mal, dass der "Penis-Polizist" mit schlüpfrigen Vorwürfen konfrontiert wird. Er soll mehreren Frauen, die jedoch nicht ermittelt werden konnten, Bilder seines besten Stücks per WhatsApp gesendet haben. Doch da nicht bewiesen werden konnte, ob die Frauen das wollten oder nicht, gab es kein Verfahren. Jetzt jedoch könnte Renner wegen der neuen Beweise in noch größere Schwierigkeiten geraten. Die Affäre sorgt für Aufsehen und wirft Fragen über das Verhalten von Polizisten auf.