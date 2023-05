Razzia gegen Libanesen-Clan und Rocker

Montagmorgen hat die Polizei Razzien gegen Verdächtige sowohl aus dem Clan- aus auch aus dem Rocker-Milieu durchgeführt.

Wie "Bild" berichtet, soll die Polizei in Duisburg-Hochheide einen Verdächtigen eines libanesischen Clans festgenommen haben. Außerdem sei zeitgleich ein im Duisburger Stadtteil Beeckerwerth ein Mitglied der Hells Angels verhaftet worden. Die beiden Verdächtigen sollen an der Schießerei am Hamborner Altmarkt beteiligt gewesen sein.

Bei den Einsätzen am Montag soll das SEK die Haustüren der Tatverdächtigen aufgesprengt haben.

Rückblick

Am Abend des 4. Mai 2022 trafen mehr als 100 Mitglieder von Gruppen aus dem Clan- und Rockermilieu auf dem Altmarkt aufeinander. Die Situation eskalierte: Es fielen 28 Schüsse. Vier Personen kamen damals in Krankenhaus. Als die Polizei eintraf, flüchteten damals viele der Beteiligten.