Schnapsidee: Berliner Luft heißt jetzt Berliner*innen Luft

Mädchen (10) tot in Heim gefunden – drei Jungen (11, 11, 16) unter Mordverdacht

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Drei Jungen (11, 11, 16) stehen unter Mordverdacht.