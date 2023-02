Stunden im kalten Wasser: Junge (11) aus der Lahn gerettet

DLRG und Feuerwehr suchten nach einem Jungen, der in die Lahn gefallen war. Ein Schlauchboot-Unfall auf der Lahn bei Dautphetal (Kreis Marburg-Biedenkopf) hat am Samstag die größere Suchaktion ausgelöst. Mit zahlreichen Einsatzkräften wurde zwischen den Ortsteilen Friedensdorf und Buchenau nach einem vermissten Elfjährigen gesucht, wie die Polizei mitteilte. Am späten Nachmittag sei der Junge dann lebend aus der Lahn geborgen und in ein Krankenhaus gebracht worden.