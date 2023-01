Wetter-Chaos: Jetzt droht Hochwasser

Das Wetter könnte Deutschland in den nächsten Tagen schwer zusetzen. Viel Regen soll fallen - und das sorgt für Hochwasser-Gefahr. Die Wetterkarten erinnern an die Ahrtal-Flut.

Deutlich zu hohe Temperaturen für diese Jahreszeit! Statt Winterwetter und Schnee ziehen in den nächsten Tagen Starke Regenfälle über weite Teile des Landes. In einigen Tagen kann es auch zu Hochwasser kommen. „Und neben Hochwasser ist vor allen Dingen Sturm ein großes Thema am kommenden Wochenende“, sagt Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net. Die Wetterkarten seien besonders alarmierend: sie erinnern an die Situation 2021, als es im Ahrtal zu einer verhehrenden Flut kam.

Sehr viel Regen soll im Westen, im Südwesten, im Süden und der Landesmitte Deutschlands fallen. Zum Teil 50 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter sollen bis zum frühen Samstagmorgen (14. Januar) vom Himmel kommen, wie Meteorologe Dominik Jung erklärt. Bis zum 25. Januar sollen es sogar 100 bis 240 Liter Regen pro Quadratmeter sein.

Die Hochwassermeldezentrale in Baden-Württemberg prognostiziert für den Pegel Maxau am Rhein bis Montag (16. Januar) einen Anstieg auf bis zu sieben Meter, mit einzelnen Ausreißern mit über acht Metern. „Ein größeres Hochwasser ist hier durchaus möglich“, warnt der Wetterexperte. Am Mittwoch (11. Januar) kündigt sich dann auch noch ein Sturmtief an – in höheren Lagen kann es sogar zu Orkanböen kommen. Von Samstag auf Sonntag (15. Januar) nehmen die Sturmböen im Land weiter zu.

Generell könnte der Januar 2023 zum wärmsten seit 1881 werden.