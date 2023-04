Zoff um Eierlikör-Werbung: Ei, Ei, Ei, Ei, Ei ist erlaubt

Badewannen-Mord erneut vor Gericht: Ist Manfred Genditzki unschuldig?

Wiederaufnahmeverfahren sind selten. Sie sind möglich, wenn es neue Tatsachen oder Beweise gibt, so wie bei Manfred Genditzki. Ruhig und gefasst wirkt er an diesem Tag, an dem es um nichts weniger geht als die Frage, ob er womöglich 13 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß.