CDU triumphiert in Berlin - aber kann nicht regieren

Triumphaler Wahl-Erfolg für die CDU in Berlin: Die CDU und ihr Spitzenkandidat Kai Wegner haben sensationelle 9,5 % zugelegt - und sind mit 27,5 % klarer Wahlsieger und Erster.

Doch Wegner wird keine Mehrheit für die Wahl zum Bürgermeister schaffen. Da die FDP mit nur mehr 4,5 % aus dem Senat fliegt, steht Wegner mit seinen 27,5 % ganz alleine da. Selbst mit der AfD (9,0 %) geht sich keine Mehrheit im Senat aus.

Nur eine Koalition mit der SPD (gemeinsam erreichen beide 46,0 %, aber vermutlich eine knappe Mandatsmehrheit ) könnte ihn zum Bürgermeister machen - doch das wird die Giffey-Partei nicht tun.

So ist Wegner heute ein Sieger ohne echten Wahl-Erfolg - er wird keine Mehrheit schaffen, auch wenn er in einer ersten Stellungnahme im CDU-Hauptquartier vollmundig ankündigte: "Ich will in Zukunft eine stabile Berlin-Koalition anführen - mit mir als Bürgermeister!"