Sexismus-Skandal: Feuert RTL jetzt Bohlen?

Dieter Bohlen sorgt bei ''Deutschland sucht den Superstar'' für einen handfesten Sexismus-Skandal.

Die 20. Staffel von DSDS ist gerade einmal zwei Wochen alt und schon gibt es den ersten handfesten Skandal. In der Sendung, die am Mittwoch (25. Jänner 2023) ausgestrahlt wird, geht Dieter Bohlen auf die Kandidatin Jill Lange los: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

Die 22-Jährige reagierte auf die sexistischen Worte tief verletzt und zeigte sich in einem Reaktions-Video auf Instagram völlig aufgelöst und mit verweintem Gesicht. "Dieter hat mich beleidigt", klagt Lange.

RTL verteidigt Bohlen

Trotz des Sexismus-Skdandals steht RTL weiter zum umstrittenen Juror. Gegenüber der "Bild" teilte der Sender mit: "Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden. Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan." Die Sendung, die bereits vor Monaten aufgezeichnet wurde, wird also wie gepkant ausgestrahlt – der Bohlen-Eklat soll wohl für eine Rekord-Quote sorgen.

Kandidatin nahm an Kuppel-Shows teil

Der Hintergrund zu Bohlens Sager: Jill Lange ist im TV keine Unbekannte – sie nahm unter anderem an Verkuppelungs-Shows wie "Ex on the Beach" bei RTL teil. In der besagten Szene sagt sie auf Bohlens Frage, warum sie da mitgemacht habe: "Also, ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir: ‚Was machst du jetzt?‘ Ich wollte (...) Abenteuer erleben."

Daraufhin packte Bohlen seinen sexistischen Durchnudel-Spruch aus. Lange entgeget: "Jeder kann machen, was er will!" Bohlen meint wiederum, er schaue "so einen Schrott" nicht.