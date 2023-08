Starkregen über Frankfurt führt zu Dutzenden Flugausfällen

Unwetter in Wien: Dutzende Feuerwehr-Einsätze Am Nachmittag kam es bereits in Vorarlberg zu überfluteten Straßen und Keller, in Kufstein in Tirol ging ein heftiger Hagelschauer mit teils riesigen Geschossen nieder und auch in Salzburg mussten viele Feuerwehren ausrücken.