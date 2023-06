Überraschende Hausdurchsuchung bei AFD-Politiker Höcke

Razzia bei AFD-Politiker Björn Höcke. Es gab eine Durchsuchung in dem Privathaus in Erfurt. Seit 2020 wird der Politiker bereits vom Verfassungsschutz überwacht.

Laut Informationen der BILD-Zeitung lag der Fokus der Ermittlungen jedoch nicht auf Höcke selbst, sondern auf seinem ältesten Sohn. Angeblich wurde der 15-jährige Nachwuchs des Politikers in einem anderen Bundesland mit Drogen erwischt, was zu der Razzia führte.

Durchsuchung bisher geheim

Die Durchsuchung, die am 28. November 2022 stattfand, wurde bislang geheimgehalten. Oberstaatsanwalt Ulf Walther (64) bestätigte den Vorfall: "Am 28. November wurde das Wohnhaus der Familie Höcke in Bornhagen durchsucht. Ein minderjähriges Familienmitglied wurde beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat Anklage erhoben."

Björn Höcke selbst hat bisher zu dem Fall geschwiegen. Der ehemalige Geschichtslehrer aus Nordrhein-Westfalen, der als Rechtsextremist vom Verfassungsschutz überwacht wird, ist für seine Äußerungen bekannt.