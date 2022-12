Verrücktes Weihnachts-Wetter:Von minus 34 grad bis plus 24 Grad

So verrückt spielte das Wetter zu Weihnachten noch nie:

Während Deutschland heute Weihnachten im T-Shirt feiert, weil das Wetter bei uns mit plus 14 Grad und Sonnenschein deutlich wärmer ist als heuer zu Ostern (damals plus 9 Grad)...

...und die Urlauber in Mallorca und Marbella bei plus 21 bis plus 24 Grad im Bikini am Strand liegen...

...frieren die US-Bürger bei bis zu minus 34 Grad in der schlimmsten Kältewelle der Geschichte.

In Deutschland ist Frühlings-Weihnachten angesagt. In München hat es heute 14 Grad und Sonne pur - das Wetter bleibt bis zu Neujahr frühlingshaft mit mehr als 10 Grad. Kein Schnee in Sicht.

Genau so in Stuttgart: Heute 14 Grad und Sonnenschein - bis Neujahr viel zu warm und Oster-Feeling.

Regen dagegen in Hamburg - aber auch plus 10 Grad und die 10 Grad bleiben bis Neujahr. Genau so in Berlin und im restlichen deutschen Norden. In Deutschland ist der Winter in den nächsten Wochen nicht in Sicht.

Selig die Urlauber auf Mallorca: Sie feiern eine Woche lang Frühsommer. Heute Sonne pur und über 20 Grad. Bis Neujahr und sogar bis 8. Jänner nur Sonne und durchwegs über 18 Grad. Selbst abends kann man bei plus 14 Grad noch draußen sitzen.

Noch sommerlicher ist es in Marbella: Nur Sonne und b is zu 24 Grad bis Neujahr. Die Urlauber liegen im Bikini am Strand, viele gehen sogar ins Meer (19 Grad) schwimmen.

Völliger Kontrast dagegen in den USA:

Der heutige 25. Dezember ist der wichtigste Weihnachtsfeiertag in den USA. Doch ein arktischer Sturm überschattet das Fest. 28 Menschen sterben, Rettungsdienste kämpfen gegen die Schneemassen an.

In den USA überschattet der arktische Sturm "Elliott" mit seinen Auswirkungen das diesjährige Weihnachtsfest. Bislang starben mindestens 28 Menschen in elf Bundesstaaten im Zusammenhang mit extremer Kälte, Eiswinden und starkem Schneefall, wie der Sender NBC am Samstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf Behördenangaben berichtete.

Die kälteste Temperatur wurde in der Nacht zum Sonntag mit minus 33,9 Grad Celsius im Bundesstaat North Dakota westlich der Großen Seen gemessen, wie der Wetterdienst mitteilte. Erneut wurden Reisende zu äußerster Vorsicht aufgerufen und vor sogenannten Whiteout-Bedingungen gewarnt, also vor stark eingeschränkter Sicht und fehlender Orientierung durch den Schnee.

Der Wintersturm hält die USA seit dem Vorweihnachtstag in Atem. Mehr als 200 Millionen Menschen hatten Unwetterwarnungen erhalten. Zunächst waren vor allem der Norden und der mittlere Westen des Landes betroffen. Doch auch in Bundesstaaten im Süden des Landes gab es Warnungen vor extremem Frost. Mehrere Bundesstaaten, darunter New York, riefen den Notstand aus.

In New York hatte es am Heiligen Abend minus 19 Grad - die eisigsten Weihnachten der Geschichte.