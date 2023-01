Glück im Unglück

Der 9. Dezember markiert einen schwarzen Tag in der Geschichte für Manuel Neuer und den FC Bayern.

Manuel Neuers schockierender Skiunfall im Dezember war anscheinend doch um einiges schlimmer als vorerst angenommen. Bei dem Unfall zog sich der Nationalkeeper einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zu, der sehr schnell für starke Blutungen sorgte.

Die klaffende Wunde musste am Unfallort notdürftig von Neuers Skischuh zusammengehalten werden. An der Bruchstelle sollen sich aufgrund der Schwellung die Hautlappen immer weiter ausgedehnt haben. Bei zu großer Ausdehnung hätten die behandelnden Ärzte mit ihrem Eingriff bis zu zwei Wochen warten müssen, was sich massiv auf den Heilungsverlauf hätte auswirken können.

Schnelle Versorgung und Ersatz

Glücklicherweise ging die Versorgung besonders schnell und Neuer konnte direkt vom Unglückshang abseits der Pisten am Roßkopf von einem Rettungshubschrauber abgeholt werden. Er wurde noch am gleichen Tag operiert und die offene Wunde konnte schnellstens geschlossen werden.

Die Bayern haben auf Neuers Verletzung mit der Verpflichtung von Yann Sommer (34/Borussia Mönchengladbach) reagiert. Der Schweizer Teamtorhüter erhielt einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Neuers Kontrakt läuft eine Saison vorher aus. Ersatztorhüter der Münchner ist weiterhin Sven Ulreich (34).