× Dieter Bohlens Mobbing-Anfall bei DSDS

Wer am Wochenende die Castings der neuen „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel gesehen hat, der dürfte unter den Kandidaten vielleicht ein bekanntes Gesicht entdeckt haben – und zwar das von Jill Lange.

Sie nahm davor schon an Reality-Dating-Formaten wie „Are You The One – Realitystars in Love“ und „Ex on the Beach“ teil und ist dadurch einem breiten Publikum bekannt.

Jetzt hat sich Jill vorgenommen, auch als Sängerin durchzustarten. Ihre Gesangskünste wollte sie vor Dieter Bohlen und der restlichen DSDS-Jury unter Beweis stellen. Doch so hat sie sich ihr Vorsingen sicher nicht vorgestellt:

Nachdem sie als Reality-Kandidatin vor der Jury geoutet wurde, will Dieters Jury-Kollege Pietro Lombardi von ihrem Partner und Begleiter Lars wissen, ob es ihn stört, dass seine Freundin was mit verschiedenen Männern in den Shows hatte.

Zitat von Pietro: „Du hast mit mehreren Männern was gehabt?" Jill entgegnet perplex: „Ähm, ja?!“ Lombardi dann weiter, an Lars gerichtet: „Und wie kommst du damit klar?

Lars’ coole Antwort: „Ich bin ja kein Stück besser.“ Schließlich haben beide eine wilde TV-Vergangenheit. Und auch Jurorin Katja Krasavice springt Jill zur Seite, kommentiert Pieteos Spruch mit: „Vor allem – damit klarkommen?! Als wäre das voll was Schlimmes“.

Dieter scheint daraufhin auch Interesse an der Vergangenheit von Jill zu bekommen und will wissen, wieso sie in solche Formate gegangen sei. Jills Erklärung: „Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so: ‚Was machst du jetzt?‘ Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben.“

© Gettyimages ×

Doch für Dieter ist das Thema damit nicht beendet, er ätzt: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Jill stellt daraufhin vor dem Pop-Titan klar: „Jeder kann ja machen, was er will!“ Dieter scheint jedoch weiter in Krawall-Stimmung, pöbelt: „Ich kann dazu nichts sagen, weil ich gucke so einen Schrott nicht an.“

Auf Instagram lässt der Reality-Star nun seinen Gefühlen freien Lauf, erzählt noch mal über ihre unangenehmen Erfahrungen in der Casting-Show. Und weint bittere Tränen.