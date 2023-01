Bereits vor zehn Tagen haben die Promis ihre Hängematten im australischen Busch bezogen. Seither zicken sie einander bei Dschungelprüfungen an und begeistern das Publikum auch sonst mit ganz viel Drama.

Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier (33) lässt kaum ein gutes Haar an den meisten Menschen. Jetzt geriet auch Model-Ikone und Moderatorin der Efolgsshow Germany’s Next Topmodel Hedi Klum (49) in ihr Visier.

Am Ende des Tages mussten die Trash-Fans stark sein: Sowohl Jana Pallaske (43) als auch Tessa Bergmeier, die bisher immer ordentlich Aufruhr gestiftet hatten, waren nominiert das Camp potenziell zu verlassen. Dann die schockierende Entscheidung: Tessa muss gehen. Die Model-Zicke zeigte sich durchaus erleichtert. Die Verabschiedung von ihren Dschungel-Kolleg:innen fiel überraschend herzlich aus – trotz gröberer Reibereien davor. So hatte Tessa, die sich vegan ernährt, beim Essen wohl mehrfach ihren karnivoren Mit-Promis den Appetit vermiest, indem sie etwa deren Wallaby-Steaks als „Tote Leichen“ bezeichnet hatte. Bergmeier: „Ich bin nicht traurig. Ich drücke euch einfach alle.“