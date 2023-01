'Der musste': Dschungel-Bewohner furzt live im TV

Im Dschungelcamp wird es bekanntermaßen eklig. Doch mit dieser Art von Ekel hatten wohl selbst die eingefleischtesten Reality-TV-Seher nicht gerechnet.

Die Kandidaten Gigi und Tessa mussten zur Dschungelprüfung, um dort in einem ekelerregenden Puppenhaus nach Sternen für das Camp zu suchen. Doch der wahre Ekel-Skandal geschah bereits vor dem Antritt der Prüfung.

Die Moderatoren Zietlow und Köppen wollten gerade erklären, was zu tun ist, als Gigi plötzlich einen loslässt. Dabei bleibt er aber höflich, entschuldigt sich und betont zugleich: "Sorry, der musste sein." Verblüfft von dem, was gerade geschehen war, fragte Köppen in Richtung Zietlow: "Hat schon mal jemand kurz vor der Dschungel-Prüfung vor dir gefurzt?" Zietlow verneint. Immerhin konnte das Dschungel-Duo Tessa und Gigi ganze sieben Sterne für das Camp erkämpfen. Ganz zum Fremdschämen war es dann also doch nicht.

Gigi kündigte an, alle Hüllen fallen zu lassen

Eine Überraschung stellt dieser Vorfall allerdings nicht ganz dar. Gigi kündigte bereits vor der Staffel an, alle Hüllen fallen lassen zu wollen. Außerdem sei er Sex im Dschungel nicht abgeneigt. Es bleibt also abzuwarten, was Gigi noch für uns auf Lager hat.