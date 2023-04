DSDS-Jurymitglied und selbsternannte Sugar-Mami Katja Krasavice über String-Tangas, Business und familiäre Werte

Krasavice – das heißt auf Tschechisch „schöne Frau“ hat sich durch unterschiedlichste Standbeine inzwischen zur Multimillionärin hochgearbeitet. Sie rappt, vertreibt Softdrinks, hat rund sieben Millionen Follower:innen auf Social Media und saß zuletzt auch in der Jury von DSDS. Dort machte sie neben ihren auffälligen Outfits – wie etwa der glitzernde Hauch von Nichts von Lena Berisha, in dem sie bei DSDS-Finale strahlte – auch mit ihrer Fehde gegen Dieter Bohlen von sich reden. Er hatte noch in den Castings rüde und sexistische Äußerungen gegen Kandidatin Jill Lange getätigt. Krasavice verteidigte sie und seither hing der Haussegen in der Jury schief.

Zeitintensives Beauty-Programm

Krasavice pflegt ihre schillernde Persona. Teilweise sitzt die 26-jährige vier bis sogar sieben Stunden in der Maske, ihre auffällig manikürten falschen Fingernägel sind acht Centimeter lang, stören sie aber angeblich im Alltag nicht. Auch hält sich die Blondine an einen ziemlich strikten Ernährungsplan, da sie Sport gar nicht leiden kann.

Bodenständige Werte

Neben ihrem knallbunten Tourbus und ihrem Luxus-Flitzer, einem rund 180.000 Euro teuren Mercedes GT 63 S, rund 300 Paar Schuhen und ebenso vielen Stringtangas, bleibt Krasavice in Sachen Werten sehr bodenständig. Im Zentrum ihres Lebens steht die Familie, ihre Mutter, die Brüder sowie ein Neffe und eine Nichte. Ihre eigene Familie möchte sie auch irgendwann mal gründen, der richtige Mann fehlt dazu allerdings bisher noch. Bisher fehle ihr aber auch einfach „die Zeit, einen Mann kennenzulernen“.