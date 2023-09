Helene hat schon wieder Ärger mit den Nachbarn

Ausgerechnet der Bürgermeister von Helenes Gemeinde, baut sich ein neues Haus auf dem Nachbargrundstück

Schlager-Queen Helene Fischer (39) hat zurzeit wenig Ruhe. Auf ihrer großen Arena-Tour brummen die Bässe, sie fliegt durch die Luft und kommt spät ins Bett. Doch auch zu Hause in ihrer Traumvilla ist momentan viel Lärm. Denn direkt auf Helenes Nachbargrundstück hat eine neue Baustelle gestartet.

Bürgermeister sorgt für schlaflose Nächte

Dabei handelt es sich ausgerechnet um ein Bauvorhaben des Bürgermeisters ihrer Gemeinde am Ammersee. Jeden Tag ist dort ein Bagger im Einsatz. Klar, dass dadurch nicht nur Lärm, sondern auch Verschmutzungen entstehen. Die Familien-Idylle mit Tochter Nala (1) und Ehemann Thomas Seitel muss also wieder ein bisschen warten. Ganz unerwartet kommen die Bauarbeiten aber immerhin nicht, denn der Bürgermeister zeigte Helenes Mann die Pläne vorab.

Lärm wird Helene ein Dreivierteljahr begleiten

Gegenüber "Bild" sagt Bürgermeister Walter Bleimaier: "Ich habe mit Herrn Seitel gesprochen und ihn darauf vorbereitet, dass es in nächster Zeit etwas lauter werden kann. Das gehört sich ja so, dass man die Nachbarn informiert. Herr Seitel zeigte dafür volles Verständnis und meinte, sie hätten ja auch Krach gemacht, als sie ihr Haus gebaut haben.“ Ein Dreivierteljahr sollen die Arbeiten in etwa dauern.