Bei der letzten Entscheidung musste keiner das Camp verlassen.

Die neun Stars wählen Djamila und Cosimo in die Dschungelprüfung "Wall of Shame". Jana URKRAFT packt am Lagerfeuer über ihre schlimme Zeit in Hollywood aus, Cosimo verweigert wegen eines Plastikkrokodils das Abendessen und Djamila gesteht die Bolognese-Lüge.