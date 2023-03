Nach dieser Woche, die frühlingshafter kaum hätte sein können, entscheidet das Wetter nun eine 180° Wende einzulegen und wartet mit winterlichen Temperaturen.

Sonnenstunden und eine Überdosis Vitamin D werden dieses Wochenende wohl nicht auf dem Plan stehen, denn der Winter kommt zurück! Kurz nach dem offiziellen Frühlingsbeginn überrascht das Wetter nicht nur mit einer ordentlichen Abkühlung, sondern auch mit Schnee, Wind und Frost. Von den bis zu 20 Grad, auf die wir in dieser Woche auf den Geschmack gekommen sind, müssen wir uns wohl oder übel wieder verabschieden.

Unbeständig und kühl

Das Wetter zeigt sich von seiner unbeständigen Seite: Zuerst regnerisch und trüb, mit Temperaturen um die acht Grad jedoch trotzdem relativ mild. Dieses wechselhafte Wetter wird uns die ganze nächste Woche begleiten, die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 10 bis 14 Grad. Am Donnerstag ist im Norden mit Gewittern zu rechnen, Richtung Alpen ist es hingegen trocken und oft scheint auch die Sonne.

Kälteschock und Wintereinbruch

Am Samstag sieht die Wetterlage schon ganz anders aus, denn ein Tiefdruckgebiet aus dem Süden erreicht am Wochenende Deutschland. Stürme mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h sind möglich. Dazu ist mit viel Regen zu rechnen, vor allem im Süden.

Kaltluft, die durch das Tief aus der Region Island angesaugt wird, lässt die Temperaturen auch bei uns wieder ordentlich in den Keller stürzen. Ab Montag kann es deshalb zu Frost oder Bodenfrost in den Nächten kommen und dank des kalten Nordwinds ist im ganzen Land mit Schneefall zu rechnen – also warm anziehen!

Insbesondere Montag wird es schneereich, vor allem im Osten ist mit langanhaltendem Schneefall zu rechnen. In den Alpen ist in höheren Lagen mit bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zu rechnen! Die Frühlingssonne wird dem Neuschnee aber keine Pause gönnen und sorgt dafür, dass er bald wegschmilzt.

Aufatmen, der Frühling ist da

Spätestens zur Wochenmitte können wir uns über Frühlingstemperaturen freuen, denn es wird wärmer. Auch wenn der April mit seinem wechselhaften Wetter noch bevorsteht, stehen die Zeichen eben doch auf Frühling.