Wer ist die neue Frau an seiner Seite, die er nach der Scheidung von Kim blitz-geheiratet hat?

Kanye West (45) sorgt mit seinen Aktionen immer wieder für Aufsehen. Das bezieht sich nicht nur auf seine Social-Media-Eskapaden, sondern anscheinend auch auf sein Liebesleben.

Es funkt am Arbeitsplatz

Die Nachfolgerin seiner Ex-Frau Kim Kardashian ist niemand anderes als Bianca Censori, die seit mehreren Jahren als Designerin für Kanyes einstige Schuhmarke Yeezy arbeitet.

Gemeinsam zeigen sie sich verliebt in Los Angeles und an Kanyes Finger blitzt ein neuer Ehering. Quellen, die mit dem Paar in Verbindung stehen, erzählten, dass die beiden eine geheime Hochzeitszeremonie abgehalten haben sollen.

Song von Kanye erklärt die Blitz-Hochzeit

Erst letzten Monat veröffentlicht der Rapper einen neuen Song mit dem Titel "Censori Overload". Der Titel kann kaum ein Zufall sein, obwohl in dem Songtext kein direkter Hinweis auf die beiden zu finden ist.

Jedoch gibt es einen klaren Hinweis für die rasche Hochzeit: Die Zeile „Und die Bibel sagt: Ich kann bis zur Ehe keinen Sex mehr haben“ erklärt zumindest Kanyes Wunsch nach einer schnellen Eheschließung.