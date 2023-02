Klima-Kleberin zieht Ölspur und rutscht selbst darauf aus

Anja Windl, die im österreichischen Raum auch als "Klima-Shakira" bekannt ist, zog eine Ölspur auf einer Straße und rutschte anschließend selbst darauf aus.

Am Mittwochvormittag haben Klimaaktivisten der "Letzten Generation" den Verkehr an drei Knotenpunkten im österreichischen Wien blockiert. Wie die Aktivisten selbst mitteilten, gossen sie "kanisterweise ungiftiges Öl" auf den zuvor gesperrten Abschnitt des Verteilerkreises. Man wolle darauf aufmerksam machen "wie ölige Fossilpolitik unseren Weg in die Zukunft unpassierbar macht."

????️ Auf einem zuvor gesperrten Abschnitt des Verteilerkreises haben wir ungiftiges Öl vergossen.



‼️ Valentin: “Gibt es eine einfachere, billigere Maßnahme zum Klima- und Überlebensschutz als #Tempo100 auf der Autobahn?"#LetzteGeneration pic.twitter.com/z2cAwCsfIC — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) February 22, 2023

Besonderes Augenmerk lag dabei auf einer Aktivisten. Anja Windel, auch bekannt als "Klima-Shakira", rutschte auf der eigens gezogenen Ölspur aus und konnte sich anschließend nicht mehr festkleben. Die Polizei zog sie gemeinsam mit anderen Klima-Klebern von der Straße.