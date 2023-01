Heute startet die Rückrunde der Fußball Bundesliga und es geht gleich mit einem Top-Spiel los. Hier lesen Sie den Live-Ticker rundum dem Härtetest.

Um 20:30 ist Anpfiff zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München. Letztere konnten sich noch kurz vor dem Start Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach schnappen. Er soll den verletzten Manuel Neuer in der Rückrunde ersetzen, dürfte also wohl im Tor der Bayern von Beginn an ran.

Hier der Liveticker: