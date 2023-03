Liebeskrise bei Chiara Ferragni & Ehemann Fedez?

Mit 26 Millionen Followern ist Chiara Ferragni die mächtigste Influencerin der Welt. Sie zeigt auf Instagram jede Facette ihres Alltags: ihren Ehemann und auch ihre beiden zauberhaften Kinder.

Täglich postet sie mehrere Fotos und Videos. Für ihre Fans scheint es, als würde sie einfach ALLES zeigen und ihre Community zu einem Teil ihres Traums machen.

Seit Dezember 2021 gibt es die Reality-TV-Show „The Ferragnez“ bei Amazon Prime, welche sich um Chiara und ihren Ehemann Fedez dreht. Der Rapper und die Geschäftsfrau gelten als italienische Kardashians und sind in ihrer Heimat so berühmt wie Kim, Kanye und Co.!

Die Trennung von Kim und Kanye wird immer mehr zum Rosenkrieg. Doch auch in Italien gibt es Getuschel um eine angebliche Liebeskrise bei Chiara und Fedez, welche sich 2016 kennenlernten und 2018 heirateten. Der Grund dafür soll ein „prominenter Name“ sein.

Gewitterwolken im Paradies

Angeblich gibt es diese Probleme wegen einer anderen berühmten Person, die namentlich nicht genannt wird. Auch soll Fedez laut italienischen Medien kurzzeitig ohne Ehering gesichtet worden sein und einigen Freunden seiner Frau bei Instagram entfolgt sein.

Das soll angeblich der Grund dafür sein, wieso Chiara Anfang Januar in den sozialen Medien relativ wenig Pärchen-Fotos postete. Wenn der Ehemann mal ein paar Tage keine Rolle in den eigenen Instagram-Beiträgen spielt ist das für Normalos nichts schlimmes. Bei Chiara Ferragni aber Grund zum Grübeln - Schließlich teilt sie sonst jedes noch so kleine Fitzelchen.